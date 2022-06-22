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58 минут назад

В России появится компьютерная игра с участием Росгвардии

Елена Прошина

Росгвардия рассматривает возможность улучшения своего имиджа через компьютерные игры. Такую идею подал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо директору Росгвардии Виктору Золотову.

В России появится компьютерная игра с участием Росгвардии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в документе, использование современных форм медиакоммуникации для продвижения «патриотических ценностей» и формирования положительного образа Росгвардии может дать хорошие результаты.

Депутаты предложили два способа повысить интерес к Росгвардии: создать абсолютно новую командную компьютерную игру или внедрить «уникальных персонажей», напрямую связанных с ведомством, в уже существующий проект — например, онлайн-шутер «Калибр».

При этом некоторые эксперты сомневаются, что российские студии рискнут реализовать данную инициативу на фоне боевых действий на территории Украины, пишет «Коммерсант».

Один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что возможность популяризации Росгвардии с помощью компьютерных игр обсуждался еще до начала вооруженного конфликта на Украине.

Ранее российский разработчик видеоигр ООО «Сайбериа Лимитед» заявил, что намерен разработать компьютерную игру про смутное время. Для реализации этой задумки компания получила грант в размере 260 миллионов рублей.

Игры,Виктор Золотов,Александр Хинштейн,Росгвардия,Коммерсант,Госдума,
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