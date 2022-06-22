В России появится компьютерная игра с участием Росгвардии

Росгвардия рассматривает возможность улучшения своего имиджа через компьютерные игры. Такую идею подал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо директору Росгвардии Виктору Золотову.

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Как говорится в документе, использование современных форм медиакоммуникации для продвижения «патриотических ценностей» и формирования положительного образа Росгвардии может дать хорошие результаты.

Депутаты предложили два способа повысить интерес к Росгвардии: создать абсолютно новую командную компьютерную игру или внедрить «уникальных персонажей», напрямую связанных с ведомством, в уже существующий проект — например, онлайн-шутер «Калибр».

При этом некоторые эксперты сомневаются, что российские студии рискнут реализовать данную инициативу на фоне боевых действий на территории Украины, пишет «Коммерсант».

Один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что возможность популяризации Росгвардии с помощью компьютерных игр обсуждался еще до начала вооруженного конфликта на Украине.