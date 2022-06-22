Определилась судьба российский военных в Battlefield 2042

За прошедшие полгода Electronic Arts успела удалить российские клубы и сборную России по футболу из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Это вызвало немало вопросов, в том числе и касательно будущего российских военных в шутере Battlefield 2042.
И вот, наконец-то, ситуация разрешилась. Представители студии-разработчика игры DICE, никто не планирует убирать российскую армию из проекта.
Связано это в том числе и с тем, что данная манипуляция крайне проблематична, т.к. центральной темой игры стало противостояние между США и Россией.
Российская и американская фракции в том виде, в каком они представлены сегодня в Battlefield 2042, останутся и в последующих сезонах. Мы продолжаем следить за этим и при необходимости адаптируемся. Electronic Arts