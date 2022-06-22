В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
35 минут назад

Только выиграли: из игры про войну Battlefield 2042 не станут убирать российскую армию

Ferra.ruиещё 1

За прошедшие полгода Electronic Arts успела удалить российские клубы и сборную России по футболу из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Это вызвало немало вопросов, в том числе и касательно будущего российских военных в шутере Battlefield 2042.

Определилась судьба российский военных в Battlefield 2042
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, наконец-то, ситуация разрешилась. Представители студии-разработчика игры DICE, никто не планирует убирать российскую армию из проекта.

Связано это в том числе и с тем, что данная манипуляция крайне проблематична, т.к. центральной темой игры стало противостояние между США и Россией.

Российская и американская фракции в том виде, в каком они представлены сегодня в Battlefield 2042, останутся и в последующих сезонах. Мы продолжаем следить за этим и при необходимости адаптируемся. Electronic Arts

Игры,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители