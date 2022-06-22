Определилась судьба российский военных в Battlefield 2042

За прошедшие полгода Electronic Arts успела удалить российские клубы и сборную России по футболу из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Это вызвало немало вопросов, в том числе и касательно будущего российских военных в шутере Battlefield 2042.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И вот, наконец-то, ситуация разрешилась. Представители студии-разработчика игры DICE, никто не планирует убирать российскую армию из проекта.

Связано это в том числе и с тем, что данная манипуляция крайне проблематична, т.к. центральной темой игры стало противостояние между США и Россией.