Девять отличных игр, которые можно пройти за один день

Чем старше мы становимся, тем сложнее находить время на игры — и разработчики часто делают ситуацию только хуже. Рыночная статистика диктует свои тренды: игры обязательно должны быть больше, глубже, масштабнее… Но порой трудно бывает найти несколько десятков часов свободного времени на что-то серьезное — удовольствие хочется получить здесь и сейчас. Как раз для таких случаев мы собрали скромную подборку из девяти замечательных игр, которые можно спокойно пройти за один вечер.

Фото: Valve Valve

A Short Hike

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A Short Hike — это без пяти минут идеальное приключение в открытом мире, которое грамотно сжимает все достоинства видеоигровых «песочниц» в компактный формат. История маленькой птички, которая пытается покорить самую высокую гору на курортном острове, полна сюрпризов, приятных открытий, шуток, смешных персонажей и настоящей свободы. Самое то, если вам надоели гигантские, но пустые открытые миры, характерные для блокбастеров.

adamgryu

Firewatch

Firewatch рассказывает историю об уставшем от жизни мужчине, сбежавшем от своих проблем в глухой лес — работать смотрителем заповедника. Ему предстоит следить за порядком на территории, ориентироваться на местности по карте и параллельно расследовать жуткий секрет заповедника. Как и положено симуляторам ходьбы, геймплея как такового здесь почти нет, но на фоне интересного повествования на это не обращаешь внимания. Отличный вариант, если вам хочется чего-то меланхоличного, но не слишком грустного.

Campo Santo

The Pathless

The Pathless тоже в какой-то мере можно назвать симулятором ходьбы, но геймплей там есть — да еще какой. Игроку предстоит примерить на себя роль искусной охотницы, прибывшей на заколдованный остров, чтобы вызволить местного духа-хранителя из заточения. Сюжет здесь далеко не главное: игра хороша прежде всего исследованием острова — героиня-охотница мчится по пасторальным пейзажам на высоких скоростях, преодолевая препятствия при помощи птицы-компаньона.

Annapurna Interactive

SUPERHOT

Культовый инди-шутер, который совмещает зрелищные перестрелки, слоу-мо и элементы головоломки. SUPERHOT целиком проходит будто бы в замедленной съемке, причем время движется только тогда, когда движется сам игрок. Каждый уровень — это камерная сценка в духе голливудских боевиков, где главный герой всегда поставлен в максимально проигрышное положение. Он окружен, безоружен или стоит прямо в перекрестье вражеского прицела — но при помощи замедленного времени можно найти выход из любой ситуации. Если вы любите стильные боевики, но почему-то все еще не прошли SUPERHOT, то вы многое теряете.

SUPERHOT Team

APE OUT

APE OUT — это Hotline Miami, где вместо старомодного синтвейва и электронных битов балом правит джазовая импровизация. Безудержный аркадный экшен, где очень злая горилла сбегает на волю и попутно мстит всем, кто попадается под горячую руку. Каждый взмах тяжелой лапы отзывается звуками барабанов и перкуссий, каждый уровень — все равно что миниатюрный музыкальный альбом. Однозначная рекомендация для всех, кто ценит хорошие саундтреки в играх и любит хаос.

Devolver Digital

Katana Zero

Hotline Miami породила немало идейных подражателей, но по качеству исполнения ни один из них не подобрался к первоисточнику так же близко, как Katana Zero. Это двухмерный экшен, где самурай, способный предвидеть будущее, прорубает путь сквозь толпы бандитов, киборгов, продажных полицейских и других нелицеприятных обитателей киберпанкового мегаполиса. Игра сложная, зрелищная, безумно динамичная и неприлично увлекательная. Разработчика до сих пор заваливают просьбами заняться продолжением — он вроде бы даже прислушался.

Devolver Digital

Hypnospace Outlaw

Hypnospace Outlaw — воплощение теплой ностальгии по былым временам, когда Интернет был чем-то волшебным, таинственным и позитивным. Игрок примерит на себя виртуальный шлем модератора, который должен следить за тем, чтобы страницы всемирной Сети не нарушали строгие правила. Игровой процесс чем-то напоминает Papers, Please: здесь точно так же нужно проверять информацию, только в качестве «документов» выступает множество самых странных сайтов — от личных блогов различных персонажей до фан-клубов музыкальных групп, форумов и других причудливых ресурсов. Чтобы получить от сюжета максимум удовольствия, желательно более-менее владеть английским языком.

No More Robots

Дилогия Portal

Если что, обе части дилогии Portal тоже можно пройти за один день — поклонники серии в свое время были лишены такого удовольствия. Но теперь, много лет спустя, их можно пробежать прямо друг за другом чтобы увидеть, как потрясающе Valve развила столь простую идею. Portal раз и навсегда опровергла мнение, что головоломки — это скучно. Если снабдить их интересным сюжетом, яркими персонажами и великолепным чувством юмора, то скучно не будет даже при всем желании.