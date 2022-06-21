В FIFA 22 исправили ошибку с игрой голкиперов

EA выпустила 13-й патч для FIFA 22. Он уже доступен на ПК и скоро выйдет на консолях. Апдейт совсем небольшой, однако он исправляет важную ошибку: теперь вратари больше не играют руками за пределами штрафной площади. Оказывается, иногда голкипер отказывался играть ногами и головой даже в штрафной соперника.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики исправили ошибку с отображением сыгранности в кооп-матчах Ultimate Team. Авторы отметили, что это была лишь ошибка отображения — «химия» футболистов работала как надо. Также EA устранила баг с некорректным освещением на некоторых стадионах.