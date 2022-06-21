Игроки не могут пройти Star Wars: Knights of the Old Republic 2 из-за обидного бага

8 июня на Nintendo Switch вышла культовая игра Star Wars: Knights of the Old Republic 2. Игру приняли очень хорошо, однако пользователи жалуются на баг, из-за которого не могут продвинуться по сюжету.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Прохождение затормаживается на моменте во время крушения «Василиска» при посадке на Ондерон. Игра просто вылетает, а сам баг обойти никак нельзя. Разработчики проекта из студии Aspyr знают о проблеме. Они пообещали решить её как можно быстрее.

Да, мы в курсе, и наша команда разработчиков трудится над выпуском исправления как можно скорее. Мы приносим извинения за неудобства и благодарим вас за терпение!