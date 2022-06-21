Появились первые подробности о мире Gotham Knights

WB Games Montreal поделилась новыми подробностями грядущего ролевого боевика Gotham Knights.
Так, открытый мир в игре будет гораздо масштабнее мира Batman: Arkham Knight. По словам старшего продюсера Флёр Марти, в Gotham Knights будет представлена самая большая версия Готэма за всю историю игр. Разработчики особенно постарались над «плотностью и вертикальностью».
Также Марти рассказала, что у каждого Рыцаря будет по 11 разных костюмов — общее количество скинов в Gotham Knights будет равняться 44. Их можно будет настраивать на свой вкус, выбирая разные элементы и цвета.
По словам геймдиректора Джеффа Элленора, чертежи для создания снаряжения и костюмов будут разбросаны по всему Готэму. Кроме костюмов, игроки смогут настраивать облик и Бэтцикла — ранее был представлен скин, доступный за предзаказ.Gotham Knights выходит 25 октября на PC, PS5 и Xbox Series.