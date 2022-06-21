Появились первые подробности о мире Gotham Knights

WB Games Montreal поделилась новыми подробностями грядущего ролевого боевика Gotham Knights.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, открытый мир в игре будет гораздо масштабнее мира Batman: Arkham Knight. По словам старшего продюсера Флёр Марти, в Gotham Knights будет представлена самая большая версия Готэма за всю историю игр. Разработчики особенно постарались над «плотностью и вертикальностью».

Также Марти рассказала, что у каждого Рыцаря будет по 11 разных костюмов — общее количество скинов в Gotham Knights будет равняться 44. Их можно будет настраивать на свой вкус, выбирая разные элементы и цвета.