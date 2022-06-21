Лучшие ТТ 9-го уровня в World of Tanks (WoT) — Е75, Conqueror, Emil II и другие танки

Кто-то явно хочет быть похожим на Чифтейна.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Мы уже не раз в подобных статьях советовали забить на десятки и обратить внимание на девятые уровни. Они мало чем уступают топовым танкам, но имеют более щадящий баланс. В прошлый раз мы выделили пять лучших средних танков на девятом уровне и пять лучших ПТ-САУ.

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В этот раз поговорим про один из самых популярных классов в игре. Представляем пять лучших тяжёлых танков на девятом уровне. И напоминаем, что это лишь наше субъективное мнение — ваше право согласиться с нами или нет.

Emil II

Чуть менее токсичный, чем Kranvagn.

Все танкисты только и говорят о токсичности Kranvagn — тяжёлого танка Швеции на десятом уровне. Но ведь Emil II почти такой же. Он как младший брат — похож на старшего и внешним видом, и некоторыми характеристиками. Корпус у него такой же небольшой, а башня составляет бóльшую часть танка, которую способны прошить разве что самые пробивные ПТ-САУ на десятом уровне. Углы вертикальной наводки аж –12 градусов, что позволяет вам беспрепятственно играть из-за холмов, показывая только свою крепкую башню.

Чемпионат.ком

Как известно, это не цикличный, а барабанный танк. В барабане три снаряда, каждый из которых наносит по 440 урона. Барабан перезаряжается довольно быстро, а сам танк обладает хорошей максимальной скоростью и динамикой. Из недостатков — долгое сведение и самый низкий запас прочности среди всех тяжёлых танков девятого уровня. У некоторых средних танков и то больше ХП.

Conqueror

Десятый Super Conqueror на минималках.

Один из самых комфортных тяжёлых танков на своём уровне, который подойдёт всем. Единственный существенный недостаток, который может оттолкнуть вас от британца — это его слабейшая маска, которая прошивается всеми. По сути, Conqueror — это ухудшенная версия Super Conqueror с более картонной броней.

Топовая пушка у девятого британца почти такая же. Урон — 400. Время сведения, точность, стабилизация и бронепробитие (259 мм на базовых и 326 мм на голде) — всё это на плюс-минус том же самом уровне. Только скорострельность чуть похуже и урон в минуту 2123 единиц против 2758 у десятого британца при нераскачанном экипаже и без перков.

Чемпионат.ком

Будьте готовы, что прошивать вас будут многие одноуровневые танки и даже некоторые пробивные восьмёрки. У танка нет имбового нижнего бронелиста, он не может танковать башней из-за слабой маски, и его легко пробивают через каток. Но у него есть самое главное — это имбовая пушка, которую достаточно легко и приятно реализовывать. Да и назвать девятого «Коня» слоупочным не повернётся язык — двигается танк достаточно бодро для своего класса.

Е75

Старичок, который не растерял своих мускул.

Эталон немецкого танкостроения на девятом уровне, который имеет прекрасную лобовую броню и башню. Отличнейший разовый урон в 530 единиц и неплохая точность со стабилизацией. Углы вертикальной наводки тоже не отстают — –8 градусов более чем достаточно, чтобы великолепно отыгрывать из-за холмов.

Чемпионат.ком

При своих могучих габаритах танк развивает скорость до 40 км/ч. А если прокачать полевую модернизацию и наделить Е75 трофейной турбиной, то на практике вы получите вполне себе подвижный тяж, который будет успевать за другими. Благо и танковать, и настреливать урон этот располневший немец умеет как никто другой. Главное — не слишком уверовать в свою крутость.

AE Phase I

Один из самых недооценённых тяжёлых танков.

Один из лучших танков за жетоны. Стоит не так дорого, получить его может любой активный игрок в танки (даже без премиумного Боевого пропуска) в разделе «Товары за жетоны». Тем не менее я заметил, что многие игроки его как-то недооценивают — по крайней мере, по личным ощущениям того же Char Futur 4 в рандоме можно встретить почаще, чем американца. А зря — танк чертовски комфортен, хотя играть на нём не так весело, как на Char Futur 4.

Разгоняется он быстро, но обделён максимальной скоростью в 35 км/ч. Броня есть только в башне, в то время как нижний бронелист картонный. Да и весь остальной корпус в целом как будто состоит из бумаги.

Чемпионат.ком

Урон — 400. Не много и не мало. Приемлемая точность, время сведения и средний урон в минуту на уровне 2181 единицы — не космические цифры, но и не постыдные. Бронепробитие — 258 мм базовым снарядом. Голдой — 340 мм. А ещё отличные углы вертикальной наводки и нескончаемый большой и бесплатный ремкомплект, позволяющий экономить по 20 000 серебра в каждом бою. Из очевидных недостатков только частая критуемость модулей и экипажа.

Так что этот танк делает в этом списке? Если объяснять просто, то AE Phase I — идеально (ну или почти) сбалансированный тяжёлый танк без ярко выраженных имбовых сторон и слабых мест. Он просто комфортен и может вытворять настоящие чудеса в умелых руках, однако подойдёт далеко не всем.

Concept 1B

Лучший тяжёлый танк на девятом уровне.

Вот так и хочется сравнить Concept 1B с Чифтейном. Если второй кошмарит рандом на десятом уровне, то первый — на девятом. Оба танка нельзя было получить ПРОСТО ТАК — Чифа раздавали за бои на глобальной карте, а Концепта — в качестве награды за ранговые бои. Позже его стали продавать в ранговом магазине за 20 000 бон. Может, поэтому они и вышли такими сильными — надо ведь ещё постараться, чтобы их заполучить.

Хотя в сравнении с Чифом Concept 1B не выглядит такой откровенной имбой. У него есть много крутых плюсов, и он офигенски чувствует себя в рандоме, но есть и минусы. Во-первых, танк играется как полутяж, полусредний танк. Разгоняется до 45 км/ч и легко обгоняет того же AE Phase I. Имеет отличную броню в башне, ведь орудийная непробиваемая маска занимает почти всю лобовую проекцию. При этом сама башня настолько мелкая, что попробуй ещё попади. А вот корпус уже пробивается без проблем и сильно уязвим.

Чемпионат.ком

Углы вертикальной наводки в –10 градусов позволяют высовывать из-за холмов только башню. Урон в 400 единиц вряд ли кого-то может удивить, но за счёт хорошей скорострельности и точности реализовывать орудие — одно сплошное удовольствие. Пушка сводится быстро и пробивает 258 мм на базовых снарядах.