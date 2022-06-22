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44 минуты назад

Анонсирован Call of the Wild: The Angler — умиротворяющий и красивый симулятор рыбалки

Чемпионат.comиещё 2

Разработчики симулятора охотника из студии Expansive Worlds представили свою новую игру. Ей стал симулятор рыбалки под названием Call of the Wild: The Angler.

Представлен умиротворяющий и красивый симулятор рыбалки
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В анонсирующем трейлере авторы показали красоты игрового мира и саму рыбалку. В тайтле будет полноценный открытый мир, по которому можно будет перемещаться как пешком, так и на транспортных средствах. Разработчики позаботились и о других деталях. Например, о погодных условиях, времени суток и другом.

Судя по трейлеру, в игре будет впечатляющая графика и умиротворяющий геймплей. Геймеры действительно почувствуют себя настоящими рыбаками, поскольку придётся подбирать снасти, удочку и другой инвентарь для рыбалки.

Релиз Call of the Wild: The Angler состоится на ПК через Steam и Epic Games Store.

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