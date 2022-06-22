Представлен умиротворяющий и красивый симулятор рыбалки

В анонсирующем трейлере авторы показали красоты игрового мира и саму рыбалку. В тайтле будет полноценный открытый мир, по которому можно будет перемещаться как пешком, так и на транспортных средствах. Разработчики позаботились и о других деталях. Например, о погодных условиях, времени суток и другом.