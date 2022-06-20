Nintendo посвятит шоу сиквелу популярной игры

Nintendo объявила, что новое шоу Nintendo Direct посвятят целиком и полностью Xenoblade Chronicles 3, которая выйдет на Switch через месяц, 29 июля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Компания подготовила видео, которое будет длиться около 20 минут, а выйдет оно уже послезавтра, 22 июня, в 17:00 МСК. Сам ролик будет доступен в плеере ниже.