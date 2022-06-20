В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Выход Diablo Immortal в Китае отложен на неопределённый срок

Чемпионат.com

Издание VGC обратило внимание, что выход Diablo Immortal в Китае отложили. Релиз должен был состояться 23 июня, однако теперь этого не случится. Новую дату выхода пока не сообщили.

Названа страна, в которой Diablo Immortal не выйдет в срок
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Почему Blizzard приняла такое решение, неизвестно. На сайте указано, что это связано с желанием разработчиков лучше оптимизировать игру и отполировать её для выхода в Китае. Ранее страница Diablo Immortal была заблокирована в китайской социальной сети Weibo.

Мы с сожалением сообщаем, что запуск Diablo Immortal, запланированный на 23 июня, будет отложен. Команда разработчиков работает над оптимизацией игры: улучшенной поддержкой устройств для более широкого спектра моделей, максимальным качеством графики и другим.

Diablo Immortal доступна на ПК, iOS и Android. Игра получила восторженные отзывы, однако коммьюнити утопило проект в негативе из-за сильной привязанности к донату.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители