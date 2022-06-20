Названа страна, в которой Diablo Immortal не выйдет в срок

Издание VGC обратило внимание, что выход Diablo Immortal в Китае отложили. Релиз должен был состояться 23 июня, однако теперь этого не случится. Новую дату выхода пока не сообщили.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Почему Blizzard приняла такое решение, неизвестно. На сайте указано, что это связано с желанием разработчиков лучше оптимизировать игру и отполировать её для выхода в Китае. Ранее страница Diablo Immortal была заблокирована в китайской социальной сети Weibo.

Мы с сожалением сообщаем, что запуск Diablo Immortal, запланированный на 23 июня, будет отложен. Команда разработчиков работает над оптимизацией игры: улучшенной поддержкой устройств для более широкого спектра моделей, максимальным качеством графики и другим.