Моддер добавил героев The Last of Us в God of War

Моддер Omega Fantasy решил устроить этакий кроссовер вселенных God of War и The Last of Us.

Ютубер представил ролик, в котором показал, как бы выглядела God of War 2018 года, если бы вместо Кратоса и Атрея там были модели Джоэла и Элли из первой The Last of Us. А вместо Бальдра, стучащего в дом Кратоса, оказался бы каннибал Дэвид.

Не считая того, что изменились и драугры, которые стали щелкунами, в остальном это всё та же игра: то есть нас, к примеру, ждут голоса и Кратоса, и Атрея. Как добавляют на «Канобу», мод платный — доступ к нему есть лишь у подписчиков на Patreon.