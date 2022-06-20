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1 час назад

Моддер добавил героев The Last of Us в God of War

Игромания.ру

Моддер Omega Fantasy решил устроить этакий кроссовер вселенных God of War и The Last of Us.

Моддер добавил героев The Last of Us в God of War
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ютубер представил ролик, в котором показал, как бы выглядела God of War 2018 года, если бы вместо Кратоса и Атрея там были модели Джоэла и Элли из первой The Last of Us. А вместо Бальдра, стучащего в дом Кратоса, оказался бы каннибал Дэвид.

Не считая того, что изменились и драугры, которые стали щелкунами, в остальном это всё та же игра: то есть нас, к примеру, ждут голоса и Кратоса, и Атрея. Как добавляют на «Канобу», мод платный — доступ к нему есть лишь у подписчиков на Patreon.

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Напомним, 2 сентября на PS5 выйдет ремейк The Last of Us, который позже ожидается и на PC. Кроме того, в ноябре, если верить сведениям Джейсона Шрайера, на PS4 и PS5 выйдет God of War: Ragnarök.

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