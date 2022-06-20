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40 минут назад

"Ъ": видеоигры хотят внести в реестр отечественного ПО

Газета.Ru

Российские чиновники и участники рынка занялись подготовкой к реформированию законодательства по части регулирования сферы видеоигр с целью оказания поддержки для отрасли. Об этом, ссылаясь на источники близкие к администрации президента, сообщило издание «Коммерсантъ».

Правительство вызвалось помочь разработчикам игр
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что у разработчиков и издателей игр из России возникли проблемы на фоне СВО на Украине. В первую очередь это касается ограничения доступа к главным площадкам дистрибуции тайтлов вроде AppStore, Google Play и Steam для российских компаний. В связи с тем ряд разработчиков уже заявил о закрытии российских подразделений, несмотря на то, что Россия является для них материнским рынком.

Таким образом, в правительстве рассматривают возможность установки норм, которые позволят размещать в реестре отечественного ПО игры, благодаря чему их разработчики смогут претендовать на налоговые льготы. Вместе с тем не исключается введение регулирования выхода зарубежных проектов на российском рынке и заморозка комиссии в онлайн-магазинах игр.

По данным «Ъ», держатели отечественных аналогов AppStore и Google Play – RuStore (VK) и NashStore (АНО «Цифровые платформы») в целом поддерживают как минимум снижение комиссии в сторах. Так, VK на ПМЭФ объявила, что в их аналоге Steam – VK Play – с разработчиков будут брать комиссию всего 5%. Для сравнения, в AppStore, GooglePlay и Steam разработчики отдают платформе до 30% от продаж.

Ранее «Газета.Ru» писала, что разработчикам Destiny 2 удалось «выбить» у создателей чит-программы для игры $13,5 млн.

Игры,Коммерсант,Google,
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