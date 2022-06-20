Обзор TMNT:SR — новая игра про «Черепашки-ниндзя» потрясающая!

Прекрасная ностальгическая игра для всех фанатов 90-х и Черепашек-ниндзя.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

16 июня студия Tribute Games выпустила новую игру про культовых Черепашек-ниндзя — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Она доступна абсолютно на всех платформах: ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Более того, подписчики Game Pass получили к ней бесплатный доступ. Мы уже закончили прохождение и готовы поделиться впечатлениями о том, каким вышло ностальгическое приключение.

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Внимание. Материал содержит большую дозу ностальгии по «Черепашкам-ниндзя». В особенности по мультсериалам и играм из 90-х. Мы предупредили!

Кавабанга!

Ещё до релиза разработчики заявляли, что Shredder's Revenge не собирается переизобретать велосипед. Это классический beat ’em up, в который многие играли в далёком детстве. Авторы таким образом хотели отдать дань уважения любимому мультсериалу 1987 года и множеству игр, выходившим в 90-х. И они не обманули

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События новых «Черепах» начинаются с того, что Шреддер со своими приспешниками в очередной раз замышляют новый план: оживить Крэнга, подчинить себе Статую Свободы и стереть Нью-Йорк с лица Земли. Наши герои решают вступить в схватку за город и отправляются вслед за коварными злодеями.

Конечно, мы пришли сюда не следить за хитросплетениями сюжета, а набивать морды противникам! И с этим Shredder's Revenge справляется превосходно. Игра разделена на полтора десятка уровней, в конце каждого из них ждёт какой-нибудь мощный босс, известный по комиксам или мультсериалам. Сами локации выстроены максимально просто: мы идём слева направо и мутузим всех попавшихся под руку противников.

Помимо Черепашек-ниндзя, в Shredder's Revenge можно сыграть за Эйприл О'Нил, учителя Сплинтера и Кейси Джонса.

Боевая система звёзд с неба не хватает, однако справляется со своей единственной задачей — быть очень весёлой. В распоряжении игрока есть несколько приёмов: обычное комбо из пары ударов, захват с последующим броском противника, удар в прыжке и особый приём, который можно применить после заполнения шкалы адреналина. С его помощью можно уничтожить большое скопление врагов за какие-то доли секунды и почувствовать себя настоящим мастером боевых искусств.

Черепашье веселье

Уровень фана в «Мести Шреддера» напрямую зависит от числа игроков. В теории игру можно полностью пробежать в одиночку, однако это будет далеко не так весело, как с толпой друзей. Благо в игре есть не только локальный кооператив, но и возможность собираться по интернету. А если вдруг все знакомые заняты, то можно найти тиммейтов просто через поиск в самой игре.

Однако даже в компании частенько проскакивают недостатки ностальгического подхода: в Shredder's Revenge много болячек игр из 90-х. Боевая система хоть и задорная, но уж слишком простая и практически однокнопочная. Почти все враги — разноцветные ниндзя и маленькие роботы, которые отлетают за пару ударов. Ситуация становится лучше под конец, однако общее впечатление всё же смазывается.

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Своеобразные изометрические локации сыграли злую шутку с летающими противниками — попасть по ним очень непросто из-за того, что совершенно непонятно их положение в пространстве. Понять, находятся они сверху, снизу или по центру, можно лишь методом «тыка» — особенно в ситуации, когда разработчики зачем-то отключают механику двойного прыжка.

Кому-то также может не понравиться то, что экшен проходится всего за пару часов. Только разогрелся — и уже конец игры. Для таких геймеров авторы добавили газеты, VHS-кассеты и другие материалы, разбросанные по уровням. Также фанаты могут перепройти игру на более высокой сложности. А если и этого мало, разработчики приготовили аркадный режим с хардкорными условиями — с ограниченным количеством жизней и повышенным уроном от врагов. В нём точно мало не покажется.

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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — очень достойный проект для любого фаната Черепашек-ниндзя и просто задорных экшенов. Это настоящий подарок поклонникам от поклонников и просто замечательная игра, в которой можно провести пару весёлых вечеров. Да, у неё есть свои недостатки, но кого это волнует? «Черепашки-ниндзя» вернулись в своём первозданном виде — и это прекрасно.

Понравилось

Стильная пиксельная графика в духе игр про Черепашек из 90-х.

Простая, но весёлая боевая система.

Очень стильные и разнообразные уровни.

Все знакомые герои и злодеи в одной обёртке.

Кооператив на четверых и куча доброго юмора.

После прохождения тут же хочется включить культовый мультсериал 1987 года.

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