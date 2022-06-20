Создатели Destiny выбили из читеров миллионы долларов

Студия Bungie (авторы игры Destiny 2) и разработчики читерской программы Elite Boss Tech пришли к мировому соглашению спустя год судебных разбирательств. Сообщение об этом появилось на сайте издания Kotaku. Компромиссом стало согласие авторов читерского ПО выплатить разработчикам игры компенсацию в размере $13,5 млн.

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Сообщается, что конфликт был урегулирован еще 9 июня, после того как Роберт Джеймс Дати Нельсон и его коллеги по созданию читов согласились выплатить Bungie по $2 тыс. за каждое из 6765 скачиваний Elite Boss Tech. Кроме того, с авторов вредоносной программы взяли подписку о добровольном отказе от создания читов для игр Bungie в будущем.

После того, как Роберт Джеймс Дати Нельсон и его подельники выплатят обозначенную выше сумму, Bungie обязуется прекратить судебное дело в их отношении.

Суд между Bungie и авторами Elite Boss Tech начался в августе 2021 года.