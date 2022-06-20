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1 час назад

Появились первые фото блюд из кулинарной книги по «Ведьмаку»

Чемпионат.com

Журналистам удалось достать три изображения блюд из грядущей кулинарной книги по вселенной «Ведьмака». На них разместили аппетитные приятности. Больше всего внимания явно привлекает сочный славянский сэндвич.

Появились первые фото блюд из кулинарной книги по «Ведьмаку»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком
Чемпионат.ком

Затем идёт какой-то славянский ягодный компот.

Чемпионат.ком

А в конце просто красиво лежат пивной бокал, сыр, хлеб, колбаса и крупа.

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Кулинарная книга по «Ведьмаку» — далеко не первая в своё роде: у нас уже есть книги и по «Скайриму», и по множеству других известных игр. Однако «Ведьмак» всё же особенный. Официально на Западе книга выйдет уже 28 октября. Появится ли она в России? Вряд ли, по крайней мере в ближайшее время. Но мы будем следить за анонсами.

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Выход кулинарной литературы, кстати, состоится примерно в одно время с апгрейдом «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5, Xbox Series и ПК.

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