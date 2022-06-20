Появились первые фото блюд из кулинарной книги по «Ведьмаку»

Кулинарная книга по «Ведьмаку» — далеко не первая в своё роде: у нас уже есть книги и по «Скайриму», и по множеству других известных игр. Однако «Ведьмак» всё же особенный. Официально на Западе книга выйдет уже 28 октября. Появится ли она в России? Вряд ли, по крайней мере в ближайшее время. Но мы будем следить за анонсами.