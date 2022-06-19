LEGO Brawls получил точную дату релиза на ПК и консолях

Компания Bandai Namco объявила точную дату релиза бывшего эксклюзива Apple Arcade под названием LEGO Brawls. 2 сентября 2022 года экшен-платформер выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Напомним, что изначально игру планировалось выпустить в конце лета.

Игровой процесс LEGO Brawls в некоторой степени напоминает популярный проект Super Smash Bros. Ultimate для Nintendo Switch, но со своими особенностями. Игроки могут собирать собственные фигурки LEGO, настраивая им внешность и способности, чтобы затем сразиться на картах разнообразных тематик: от берегов залива Барракуда до затопленных пещер Ниндзяго, пыльного салуна Дикого Запада и мифических джунглей Монки Кида.