Новая героиня Overwatch станет одной из самых высоких в игре

Ещё сюда можно причислить Уинстона, который выпрямившись как раз потянет на 220 см, и Орису — её рост разработчики не подтвердила, но по оценкам игроков он также составляет около 220 см. Примечательно ещё и то, что рост большинства героев Overwatch в среднем варьируется от 170 до 185 сантиметров. Ещё 195 сантиметров у Зари и Крысавчика.