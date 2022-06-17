Новая героиня Overwatch станет одной из самых высоких в игре

Blizzard раскрыла рост Королевы Джанкертауна — 213 сантиментов. Таким образом она станет одним из самых высоких персонажей Overwatch. Выше неё только:
223 см — Рейнхард
220 см — Бастион
220 см — Турбосвин
218 см — Кулак смерти.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/cybersport/news-4728659-novaya-geroinya-overwatch-stanet-odnoj-iz-samyh-vysokih-v-igre.html?utm_source=copypaste
Ещё сюда можно причислить Уинстона, который выпрямившись как раз потянет на 220 см, и Орису — её рост разработчики не подтвердила, но по оценкам игроков он также составляет около 220 см. Примечательно ещё и то, что рост большинства героев Overwatch в среднем варьируется от 170 до 185 сантиметров. Ещё 195 сантиметров у Зари и Крысавчика.
Overwatch 2 уйдёт в ранний доступ 4 октября, однако с 28 июня начнётся закрытый этап тестирования. В него к 14 июля планируют пустить всех, кто оставит заявку. Эта бета пройдёт на всех платформах, кроме Nintendo Switch, но жители России, Беларуси и Китая в неё не допустят.