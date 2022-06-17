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1 час назад

213 см — рост новой героини Overwatch 2

Чемпионат.com

Blizzard раскрыла рост Королевы Джанкертауна — 213 сантиментов. Таким образом она станет одним из самых высоких персонажей Overwatch. Выше неё только:

Новая героиня Overwatch станет одной из самых высоких в игре
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

223 см — Рейнхард

220 см — Бастион

220 см — Турбосвин

218 см — Кулак смерти.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/cybersport/news-4728659-novaya-geroinya-overwatch-stanet-odnoj-iz-samyh-vysokih-v-igre.html?utm_source=copypaste

Ещё сюда можно причислить Уинстона, который выпрямившись как раз потянет на 220 см, и Орису — её рост разработчики не подтвердила, но по оценкам игроков он также составляет около 220 см. Примечательно ещё и то, что рост большинства героев Overwatch в среднем варьируется от 170 до 185 сантиметров. Ещё 195 сантиметров у Зари и Крысавчика.

Overwatch 2 уйдёт в ранний доступ 4 октября, однако с 28 июня начнётся закрытый этап тестирования. В него к 14 июля планируют пустить всех, кто оставит заявку. Эта бета пройдёт на всех платформах, кроме Nintendo Switch, но жители России, Беларуси и Китая в неё не допустят.

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