Бесплатные игры недели: симулятор пожарного, новая Monster Hunter и другие

Отгремел Summer Game Fest, на игровую индустрию вновь опустилась традиционная летняя засуха. Кто-то дожидается релиза нишевых проектов, кто-то экономит силы и деньги до осенней череды блокбастеров — ну а мы собрали пятничную подборку лучших бесплатных игр.

Фото: Capcom Capcom

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Хотя формально Capcom прекратила продажу своих проектов на территории РФ, демоверсия крупного дополнения для Monster Hunter Rise под названием Sunbreak бесплатно доступна для всех желающих. Демка позволяет попробовать новые боевые механики, чтобы сразиться против двух новых монстров: электрического дракона Асталоса из предыдущих частей серии и главного антагониста DLC — вампира Малзено.

Capcom

В Epic Games Store сейчас раздают Supraland — очаровательную метроидванию об отважном маленьком человечке, которому предстоит решить множество головоломок, чтобы спасти свой дом. Если вы любите отличный левелдизайн, тщательно спрятанные секреты и действительно неглупые загадки, то ни в коем случае не проходите мимо. Забрать игру бесплатно можно до 23 июня — время еще есть.

Supra Games

Необычный стелс-экшен о босоногой девочке-сироте, скрывающейся от охотников на ведьм. Проект студенческий и очевидно бюджетный, но сама по себе идея довольно интересная: как никак игры про скрытность — явление не самое частое. Особенно если говорить о реалистичном историческом сеттинге.

Exploding Apples

Короткий found footage хоррор об инженере, который приехал в жутковатый парк развлечений, чтобы починить сломанную карусель — но в процессе вскрывает страшный секрет. Игра смотрится скромно и будто бы небрежно, но в то же время неожиданно стильно. Как минимум на вечер она точно займет.

Raccoon Platoon Games

Fire Commander: First Response — это демоверсия тактической стратегии, посвященной нелегкой работе пожарных. Игроку предстоит примерить на себя роль капитана спасательного отряда, который должен сдержать распространение огня и минимизировать ущерб всеми возможными способами: от обычных гидрантов до спецтехники и личных навыков членов отряда. Полноценная игра выйдет позже, но по небольшой демке можно решить, стоит ли дожидаться релиза. Опять же, идея далеко не самая тривиальная.

Movie Games

Bounty напоминает нечто среднее между культовым «рогаликом» Nuclear Throne и недавним хитом Vampire Survivors. Это динамичный пост-апокалиптический экшен, где милые, но кровожадные существа-тефтельки борются за выживание. Отчасти смешной, отчасти жуткий. Пока игра только вышла в ранний доступ, но автор обещает поддерживать проект регулярными обновлениями.

Wormbrain

Наконец, последний проект этот подборки — приключенческий двухмерный квест Rue la resistance, рассказывающий историю об участниках французского Сопротивления во время Второй мировой. Сюжет написан по мотивам реальной шведской пьесы под названием «Соната призраков», и повествование игры обставлено как театральная постановка: выходы актеров, антракты, смена актов, декорации. Если вы любите нестандартное инди, то Rue la resistance как минимум стоит внимания — тем более что проектом занималась русскоязычная команда.