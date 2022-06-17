Blizaard опять наказала россиян

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1 час назад

Игроки из России и Беларуси не смогут принять участие в грядущей бете Overwatch&nbsp;2

Игромания.ру

Ранее Blizzard объявила, что ближайшее публичное бета-тестирование Overwatch 2 пройдёт 28 июня. Но, судя по всему, игроки из России, Беларуси и Китая не смогут получить к ней доступ.

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Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Информацию об ограничении по регионам можно найти на сайте игры. Игроки в других регионах смогут сыграть в бету в запланированный день и познакомиться с новым героем, о способностях которой мы расскажем ниже.

Королева Джанкертауна (настоящее имя — Одесса «Dez» Стоун) выполняет роль танка. В качестве основного оружия ближнего боя она использует 6-зарядный дробовик. Альтернативы — быстрая атака ножом и две атаки топором. Также в арсенале у Королевы имеется зубчатый клинок, которым можно бросаться в противников, а затем возвращать его обратно в стиле бумеранга.

Командирский клич героини может давать бафф к скорости и броне союзников. Пассивное умение позволяет наносить врагам раны с продолжительным уроном, за счёт которых Королева Джанкертауна может восстанавливать своё здоровье.

Первый сезон Overwatch 2 ожидается уже 4 октября — подробнее о сезонах можно узнать из нашей статьи. На старте игра будет условно-бесплатной, но в ней будут доступны только переработанные PvP-сражения для команд по пять героев.

В 2023 году в игре появится платный сюжетный PvE-контент.

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