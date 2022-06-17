Для Genshin Impact представили нового персонажа

Куки Синобу отклонила множество предложений о работе из разных сфер. Но однажды она неожиданно вступила в банду Аратаки, которая известна своим бездельем. Многие считают, что это пустая трата времени для такого талантливого человека, но Синобу очень довольна своим решением. Возможно, именно в этой хаотичной и недисциплинированной уличной банде она наконец нашла ту жизнь, которую давно искала.