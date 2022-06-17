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56 минут назад

Для Genshin Impact представили нового персонажа — Куки Синобу стихии Электро

Чемпионат.com

HoyoVerse анонсировала нового персонажа для Genshin Impact — Куки Синобу. Она — помощница главаря банды Аратаки, владеющая стихией Электро.

Для Genshin Impact представили нового персонажа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Куки Синобу отклонила множество предложений о работе из разных сфер. Но однажды она неожиданно вступила в банду Аратаки, которая известна своим бездельем. Многие считают, что это пустая трата времени для такого талантливого человека, но Синобу очень довольна своим решением. Возможно, именно в этой хаотичной и недисциплинированной уличной банде она наконец нашла ту жизнь, которую давно искала.

Судя по всему, Куки появится в игре со следующими обновлениями. Подробности стоит ожидать ближе к выходу апдейта 2.8, который состоится 13 июля. Ранее стало известно, что до выхода версии 3.3 авторы планируют добавить ещё восемь персонажей.

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