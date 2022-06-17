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1 час назад

Epic Games раздаст цифровую настолку по «Игре престолов» и Car Mechanic Simulator 2018

Игромания.ру

В магазине Epic Games сменился еженедельный ассортимент бесплатных игр. Все желающие могут забрать метроидванию Supraland, гибрид Portal, Zelda и Metroid.

Epic Games назвала бесплатные игры на следующую неделю
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В этой игре нам предстоит отправиться в свободное плавание по миру-песочнице, решая головоломки и добывая по пути массу уникальных способностей. При этом перед нами не ставят текущих целей, позволяя выбирать путь к выполнению глобальной миссии самостоятельно и независимо.

Добавить на свой аккаунт Supraland можно до 23 июня. А со следующей недели игроков ждут сразу две новые бесплатные игры. Это цифровая адаптация известной настолки A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition, а также не мене известный симулятор Car Mechanic Simulator 2018. Эта игра вышла в 2017 году, но всё ещё поддерживается и развивается.

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