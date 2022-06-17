Epic Games назвала бесплатные игры на следующую неделю

В магазине Epic Games сменился еженедельный ассортимент бесплатных игр. Все желающие могут забрать метроидванию Supraland, гибрид Portal, Zelda и Metroid.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В этой игре нам предстоит отправиться в свободное плавание по миру-песочнице, решая головоломки и добывая по пути массу уникальных способностей. При этом перед нами не ставят текущих целей, позволяя выбирать путь к выполнению глобальной миссии самостоятельно и независимо.