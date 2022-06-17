Старушка-фанатка "Скайрима" боится не дожить до релиза новой части

«Как насчёт «привет»? Нет, я бы попросила его дать мне крутую игру, я бы попросила его поторопиться и закончить The Elder Scrolls VI. Я хочу сыграть в неё, прежде чем умру». Ширли Карри

Не так давно Ширли пережила инсульт, который повлиял на её память. После этого она, к сожалению, совсем забыла, как играть в свой любимый «Скайрим». Однако бабушка призналась, что не унывает и готовит новое прохождение с новым персонажем.Напомним, что в 2019 году Bethesda провела 3D-сканирование Карри и создала её игровую модель, которая появится в The Elder Scrolls VI.