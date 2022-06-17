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35 минут назад

86-летняя фанатка «Скайрима» надеется дожить до релиза The Elder Scrolls VI

Игромания.ру

86-летняя Ширли Карри, большая поклонница The Elder Scrolls V: Skyrim, наиболее известная как «Скайрим-бабушка», хотела бы дожить до релиза The Elder Scrolls VI.

Старушка-фанатка "Скайрима" боится не дожить до релиза новой части
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее на PAX East 2022 Карри спросили, какой вопрос она бы хотела задать лично Тодду Говарду. Конечно же, Карри упомянула следующую часть «Свитков».

«Как насчёт «привет»? Нет, я бы попросила его дать мне крутую игру, я бы попросила его поторопиться и закончить The Elder Scrolls VI. Я хочу сыграть в неё, прежде чем умру».
Ширли Карри

Также «Скайрим-бабушка» хотела бы увидеть в новой части «побольше жутких вещей» — сама она большая поклонница хоррора.

Не так давно Ширли пережила инсульт, который повлиял на её память. После этого она, к сожалению, совсем забыла, как играть в свой любимый «Скайрим». Однако бабушка призналась, что не унывает и готовит новое прохождение с новым персонажем.Напомним, что в 2019 году Bethesda провела 3D-сканирование Карри и создала её игровую модель, которая появится в The Elder Scrolls VI.

Выпустить шестую часть «Свитков» планируют после релиза Starfield, но не раньше 2025 года.

Игры,Тодд Говард,
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