Старушка-фанатка "Скайрима" боится не дожить до релиза новой части

86-летняя Ширли Карри, большая поклонница The Elder Scrolls V: Skyrim, наиболее известная как «Скайрим-бабушка», хотела бы дожить до релиза The Elder Scrolls VI.
Ранее на PAX East 2022 Карри спросили, какой вопрос она бы хотела задать лично Тодду Говарду. Конечно же, Карри упомянула следующую часть «Свитков».
«Как насчёт «привет»? Нет, я бы попросила его дать мне крутую игру, я бы попросила его поторопиться и закончить The Elder Scrolls VI. Я хочу сыграть в неё, прежде чем умру».
Ширли Карри
Также «Скайрим-бабушка» хотела бы увидеть в новой части «побольше жутких вещей» — сама она большая поклонница хоррора.
Не так давно Ширли пережила инсульт, который повлиял на её память. После этого она, к сожалению, совсем забыла, как играть в свой любимый «Скайрим». Однако бабушка призналась, что не унывает и готовит новое прохождение с новым персонажем.Напомним, что в 2019 году Bethesda провела 3D-сканирование Карри и создала её игровую модель, которая появится в The Elder Scrolls VI.
Выпустить шестую часть «Свитков» планируют после релиза Starfield, но не раньше 2025 года.