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1 час назад

Разработчики мобильного хита RAID: Shadow Legends закрывают свой бизнес в России

Чемпионат.com

Компания Plarium, создатель мобильных хитов RAID: Shadow Legends и Vikings: War of Clans, закрывает бизнес в России и вывезет часть сотрудников из страны. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали два источника на рынке игровой индустрии.

Разработчики RAID: Shadow Legends уходят из России и увольняют людей
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Заявление на ликвидацию ООО «Плариум-Юг» было подано 14 июня. Российский офис находился в Краснодаре — на конец 2021 года в нём работали 476 сотрудников. Теперь у компании семь студий по всему миру: на Украине, в Израиле и США, в которых в сумме работает около 1,8 тысячи человек.

Советник директора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников считает, что в текущей ситуации необходимо как можно быстрее перехватить ключевых специалистов, которые могут уехать за рубеж. По его мнению, корпорациям, окологосударственным фондам и организациям необходимо инвестировать в такой бизнес и заказывать продукты у разработчиков — тогда у освобождающихся специалистов появится работа.

Игры,Василий Овчинников,Коммерсант,
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