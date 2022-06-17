Разработчики RAID: Shadow Legends уходят из России и увольняют людей

Компания Plarium, создатель мобильных хитов RAID: Shadow Legends и Vikings: War of Clans, закрывает бизнес в России и вывезет часть сотрудников из страны. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказали два источника на рынке игровой индустрии.

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Заявление на ликвидацию ООО «Плариум-Юг» было подано 14 июня. Российский офис находился в Краснодаре — на конец 2021 года в нём работали 476 сотрудников. Теперь у компании семь студий по всему миру: на Украине, в Израиле и США, в которых в сумме работает около 1,8 тысячи человек.