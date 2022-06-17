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1 час назад

В World of Warships появились Фарерские острова и вернулся тип боя «Конвой»

MMO13

Lesta Studio объявила о выходе контентного обновления для многопользовательского морского экшена World Of Warships, о котором было заявлено ранее. Патч 0.11.5 добавил новую карту «Фарерские острова», вернул временный тип боя «Конвой», а также добавил обновленные модели эсминцев США и другие визуальные улучшения.

В World of Warships появились Фарерские острова
Фото: СкриншотСкриншот

Карта «Фарерские острова» была добавлена не случайно, игроки сами проголосовали за неё осенью 2021 года и определились с её визуальным стилем. Локация оформлена по-зимнему и доступна для сражения на кораблях VII-X уровня, а также суперкораблях.

Некоторые эсминцы США получили незначительные изменения физических параметров и баланса, и были визуально улучшены, включая Mahan (VII), Benson (VIII), Fletcher (IX) и Gearing (X). С выходом патча 0.11.6 разработчики дополнительно внесут правки для Sampson (II), Wickes (III), Clemson (IV), Nicholas (V), Farragut (VI) и Sims (VII).

Другие визуальные улучшения включают доработанные эффекты, значительные правки HD-текстур, локальных погодных эффектов на 8 картах, добавление новых эффектов стрельбы, взрывов и так далее. Временный тип боя «Конвой» может порадовать битвами формата 12х12 на кораблях VIII–X уровней, где требуется защищать или атаковать транспортные корабли, в зависимости от стороны.

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