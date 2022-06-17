В World of Warships появились Фарерские острова

Lesta Studio объявила о выходе контентного обновления для многопользовательского морского экшена World Of Warships, о котором было заявлено ранее. Патч 0.11.5 добавил новую карту «Фарерские острова», вернул временный тип боя «Конвой», а также добавил обновленные модели эсминцев США и другие визуальные улучшения.

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Карта «Фарерские острова» была добавлена не случайно, игроки сами проголосовали за неё осенью 2021 года и определились с её визуальным стилем. Локация оформлена по-зимнему и доступна для сражения на кораблях VII-X уровня, а также суперкораблях.

Некоторые эсминцы США получили незначительные изменения физических параметров и баланса, и были визуально улучшены, включая Mahan (VII), Benson (VIII), Fletcher (IX) и Gearing (X). С выходом патча 0.11.6 разработчики дополнительно внесут правки для Sampson (II), Wickes (III), Clemson (IV), Nicholas (V), Farragut (VI) и Sims (VII).