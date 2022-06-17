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1 час назад

Культовую Crisis Core: Final Fantasy 7 возродят

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Square Enix анонсировала переиздание Crisis Core: Final Fantasy 7 — это приквел седьмой «финалки», который раскрывает прошлое основных героев классики вроде Сефирота и Клауда. Главным героем приквела при этом выступает Зак Фэйр.

Культовую Crisis Core: Final Fantasy 7 возродят
Фото: СкриншотСкриншот

Ремастер назвали Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, а среди нововведений обещают полностью озвученные диалоги, HD-графику, полностью обновлённые 3D-модели персонажей и новую аранжировку музыки. Издатель обещает, что это «не просто HD-ремастер».

Релиз причём состоится уже в конце года — на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Параллельно этому Square Enix анонсировала вторую часть трилогии ремейка Final Fantasy 7. Она выйдет в конце 2023 года только на PS5.

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