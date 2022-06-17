Capcom подтвердила продолжение ремейка Final Fantasy 7 — Rebirth

Square Enix на трансляции в честь 25-летия Final Fantasy 7 сделала немало важных анонсов, но наиболее ожидаемым стало продолжение ремейка. Вторая часть получила название «Перерождение» (Rebirth).

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Издатель подтвердил, что в цикл войдут три полноценные игры: одна уже вышла, второй как раз станет Rebirth, а после нас ждёт грандиозный финал. Причём часть разработчиков уже трудится над третьей частью.

Final Fantasy 7: Rebirth выйдет в конце 2023 года только на PS5. Позже, скорее всего, она появится хотя бы на ПК.