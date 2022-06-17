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1 час назад

Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy 7 — Rebirth

Чемпионат.com

Square Enix на трансляции в честь 25-летия Final Fantasy 7 сделала немало важных анонсов, но наиболее ожидаемым стало продолжение ремейка. Вторая часть получила название «Перерождение» (Rebirth).

Capcom подтвердила продолжение ремейка Final Fantasy 7 — Rebirth
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издатель подтвердил, что в цикл войдут три полноценные игры: одна уже вышла, второй как раз станет Rebirth, а после нас ждёт грандиозный финал. Причём часть разработчиков уже трудится над третьей частью.

Final Fantasy 7: Rebirth выйдет в конце 2023 года только на PS5. Позже, скорее всего, она появится хотя бы на ПК.

Стоит отметить, что Final Fantasy 7 Remake, несмотря на название, совсем не ремейк. Разработчики не только пересмотрели и расширили часть сюжетных линий, но и пошли намного дальше. Фактически FF7R стала своеобразным продолжением в альтернативной реальности.

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