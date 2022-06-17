Системные требования World Of Tanks скоро повысятся

Многопользовательский экшен World of Tanks полностью переходит на 64-битный клиент. Начиная с сентябрьского обновления 2022 года поддержка 32-битных операционных систем прекратится, и разработчики больше не смогут гарантировать запуск, работу и стабильность клиента.

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Как объяснила команда, архитектурные ограничения 32-битных ОС не позволяют использовать более 2 ГБ оперативной памяти на приложение. Учитывая количество контента в World of Tanks такого объема памяти уже мало, что ограничивает возможности при разработке.

Системные требования World of Tanks в целом также повысятся и станут следующими:

Минимальные

ПК

ОС — 64-битная Windows 7, 8, 8.1, 10Процессор — Intel Pentium E2180 или AMD Athlon 64 X2 4200+Видеокарта — NVIDIA GeForce 8600 или Radeon HD 4550ОЗУ — 3 ГБЖесткий диск — 70 ГБСкорость интернета — 256 кбит/с

Нетбук

ОС — 64-битная Windows 7, 8, 8.1, 10Процессор — Intel Core i5-2540M или AMD A4-3305MВидеокарта — Intel HD Graphics 3000 (Sandy Bridge) или AMD Radeon HD 6480GОЗУ — 4 ГБЖесткий диск — 70 ГБСкорость интернета — 256 кбит/с

Рекомендуемые

ОС — 64-битная Windows 7 SP1 (или более поздняя)Процессор — Intel Core i5 (версия для ПК)Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) или Radeon HD 7850 (2 ГБ)ОЗУ — 6+ ГБЖесткий диск — 70 ГБСкорость интернета — 1+ Мбит/с (для использования голосовой связи)

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