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44 минуты назад

Разработчики Halo Infinite оскорбили чернокожих и принесли извинения

Игромания.ру

Сообщество Halo Infinite обвинило сотрудников 343 Industries в расизме после того, как студия решила отметить отмену рабства в США. Именная пластина, названная Juneteenth в честь Дня эмансипации, была выпущена в преддверии праздника, посвященного освобождению рабов, который отмечается 19 июня.

Разработчики Halo влипли в расистский скандал
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки, впрочем, заметили, что один из вариантов палитры Juneteenth носит название Bonobo. Это вид человекообразных обезьян, карликовые шимпанзе, обитающие в тропических лесах Центральной Африки. И в сочетании с темой именного знака это наименование приобретает ярко выраженную окраску.

Представители 343 Industries принесли извинения игрокам и быстренько переименовали Bonobo в Freedom. Разработчики заверили, что это было рабочее название, которое по недосмотру попало в релизную версию. Но лучше не стало: теперь игроки задаются вопросом, кому пришло в голову такое рабочее название и почему оно прошло через все положенные стадии согласования.

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