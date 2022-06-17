Разработчики Halo влипли в расистский скандал

Сообщество Halo Infinite обвинило сотрудников 343 Industries в расизме после того, как студия решила отметить отмену рабства в США. Именная пластина, названная Juneteenth в честь Дня эмансипации, была выпущена в преддверии праздника, посвященного освобождению рабов, который отмечается 19 июня.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки, впрочем, заметили, что один из вариантов палитры Juneteenth носит название Bonobo. Это вид человекообразных обезьян, карликовые шимпанзе, обитающие в тропических лесах Центральной Африки. И в сочетании с темой именного знака это наименование приобретает ярко выраженную окраску.