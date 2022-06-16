Сюжетное DLC для Resident Evil Village будет куда сложнее самой игры

Многие ругали Resident Evil Village за множество упрощений — разработчики отказались от менеджмента ресурсов, система инвентаря стала очень простой, да и патронов насыпали будь здоров. Похоже, в Capcom услышали эти претензии и пообещали работу над ошибками в грядущем сюжетном DLC.

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Команда подтвердила, что теперь ресурсов будет куда меньше, поэтому эффективно управлять ими окажется куда важнее, чем было в оригинальной RE Village. Патроны и лекарства будут на вес золота.

Лично для меня это очень приятные новости: мне в целом понравилась Resident Evil Village, однако множество упрощений как раз по части сложности и управления ресурсами казались излишними. Радостно слышать, что в Capcom решили ублажить поклонников вроде меня.