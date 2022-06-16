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15 минут назад

У геймеров с ожирением есть преимущества перед худыми

Чемпионат.comиещё 1

Учёные из НИУ ВШЭ и Норвежского университета естественных и технических наук сравнили успехи в киберспорте игроков разных весовых категорий. В целом ожирение негативно влияет на успехи в киберспорте, однако киберспортсмены с высокой степенью ожирения с определённого момента превосходят своих соперников, если речь идёт о продолжительных турнирах.

У геймеров с ожирением есть преимущества перед худыми
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Источником данных для учёных послужил специальный ресурс, агрегирующий статистику обо всех играх и чемпионатах по CS:GO. Для оценки ИМТ по фотографиям профилей игроков авторы использовали специальную технологию искусственного интеллекта, которая ранее была проверена в исследовательских экспериментах. Выяснилось, что лишний вес способствует ухудшению результатов игроков в краткосрочной перспективе. Однако оказалось, что в случае самых длительных по времени матчей игроки с тяжёлой степенью ожирения превосходили всех остальных в результатах.

Возрастающая эффективность людей с III степенью ожирения при выполнении длительных задач может быть связана, как считают учёные, с более высокой импульсивностью, которая считается одной из причин ожирения, а также игровой зависимости. Другое объяснение может заключаться в том, что люди с ожирением потребляют больше калорий, что помогает им справляться с длительными задачами.

Проведённое исследование позволяет более детально оценить влияние ожирения на деятельность, связанную с использованием компьютерных технологий, но (почти) не требующую физической активности. Существует множество работ, которые фокусируются на объяснении того, почему нормальный вес помогает в различных видах деятельности. Но при этом есть недостаток научных данных о влиянии лишнего веса на разные виды деятельности и причинах этого влияния.

Игры,ВШЭ,
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