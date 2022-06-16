Геймдизайнер рассказал, на что будет похожа The Callisto Protocol

Геймдизайнер Глен Скофилд поговорил с изданием The Verge о грядущем хорроре The Callisto Protocol, который выходит 2 декабря для PC, Xbox и PlayStation.
Работа над проектом началась в пустыне Аризоны, куда Скофилд отправился после ухода из Sledgehammer Games. Там он создал множество набросков новых игровых концепций, на 40 страниц, которые и стали его возвращением к хоррорам на выживание. Геймдизайнер уже давно хотел рассказать новую историю.«Это как с Ридли Скоттом — он сделал «Чужого», а затем вернулся с «Прометеем». Это то, что вам нравится делать.
Фильмов в жанре научной фантастики не так много, потому что их очень дорого делать. Наверное, это мой любимый жанр. Поэтому я подумал: «Давайте попробуем вернуть его (жанр) обратно»».Глен Скофилд
По словам Скофилда, поначалу его волновала схожесть проекта с Dead Space. Но затем он понял, что не хочет вырезать элементы, которые могут копировать легендарный хоррор — всё это часть его собственного ДНК. Современные консоли и PC дают простор для создания более правдоподобного игрового мира. Речь идёт о реалистичных инопланетных монстрах, захватывающем звуковом дизайне и впечатляющей детализации — всё это очень важно для ужасов и научной фантастики.
Скофилд — большой фанат хоррора, но у него также появился определённый иммунитет к страшным моментам. Поэтому The Callisto Protocol много тестируют и ориентируются на отзывы игроков, чтобы достичь нужного уровня страха. К счастью, Скофилд уверен, что «чем страшнее, тем лучше». Вещи, которые способны напугать его (а такое имеется), определённо подействуют и на игроков. Кстати, то, «насколько далеко заходят убийства и страшные моменты» не проверяют — ограничений в этом, судя по всему, у игры нет.