В Epic Games Store появилась долгожданная функция

На днях в Epic Games Store начали появляться пользовательские оценки игр. Геймерам, которые провели в том или ином проекте как минимум несколько часов, предлагают оценить его по пятибалльной шкале сразу после выхода из игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пользователи уже раскритиковали систему оценивания Epic Games из-за того, что указать рейтинг можно лишь в том случае, если тебе предложит это сделать сам магазин. Это происходит в случайном порядке: некоторые пользователи сообщают, что им не предоставили такой возможности даже после нескольких длительных сессий.

Кроме того, игроки считают, что подобная система приведёт к тому, что даже у самых некачественных проектов будет высокий рейтинг. Ведь те, кому не понравилась игра, больше в неё никогда не зайдут — а значит, они не смогут поставить низкую оценку.