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1 час назад

В Epic Games Store добавили оценки пользователей. Игроки её уже раскритиковали

Чемпионат.com

На днях в Epic Games Store начали появляться пользовательские оценки игр. Геймерам, которые провели в том или ином проекте как минимум несколько часов, предлагают оценить его по пятибалльной шкале сразу после выхода из игры.

В Epic Games Store появилась долгожданная функция
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи уже раскритиковали систему оценивания Epic Games из-за того, что указать рейтинг можно лишь в том случае, если тебе предложит это сделать сам магазин. Это происходит в случайном порядке: некоторые пользователи сообщают, что им не предоставили такой возможности даже после нескольких длительных сессий.

Кроме того, игроки считают, что подобная система приведёт к тому, что даже у самых некачественных проектов будет высокий рейтинг. Ведь те, кому не понравилась игра, больше в неё никогда не зайдут — а значит, они не смогут поставить низкую оценку.

Также геймерам не понравилось то, что они не могут писать отзывы в свободной форме. Epic Games Store лишь предлагает выбрать ту или иную метку в зависимости от полученных впечатлений. В этом плане Steam находится далеко впереди — система Valve позволяет оставлять детальнейшие рецензии с описанием всех преимуществ и недостатков.

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