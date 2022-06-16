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5 минут назад

Четвёртый сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone с новыми картами стартует&nbsp;22 июня

Игромания.ру

Четвёртый сезон Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone под названием Mercenaries of Fortune («Наёмники удачи») стартует 22 июня.

Вышли трейлеры нового сезона Warzone
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки получат доступ к новым картам, на одной из которых, Fortune’s Keep, можно будет найти сторожевую башню, бухту контрабандиста, кладбище, винодельню, маяк, лагерь, город, смотровую площадку и некоторые другие точки интереса.

Трейлер карты Fortune’s Keep

Кинематографический трейлер четвёртого сезона

Второй картой станет обновлённая версия Shi No Numa для зомби-режима — она находится где-то среди японских лесов и болот. Впервые карта появилась в Call of Duty: World at War, а затем её добавляли в несколько игр Black Ops.

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