Вышли трейлеры нового сезона Warzone

Игроки получат доступ к новым картам, на одной из которых, Fortune’s Keep, можно будет найти сторожевую башню, бухту контрабандиста, кладбище, винодельню, маяк, лагерь, город, смотровую площадку и некоторые другие точки интереса.

Второй картой станет обновлённая версия Shi No Numa для зомби-режима — она находится где-то среди японских лесов и болот. Впервые карта появилась в Call of Duty: World at War, а затем её добавляли в несколько игр Black Ops.