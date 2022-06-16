Capcom вернула в Steam версии устаревшие версии Resident Evil 2, 3 и 7

Capcom вернула в Steam версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 без некстген-обновления, которое вышло несколько дней назад.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее фанаты жаловались на проблемы с производительностью, особенно на отсутствие поддержки DX11. Теперь же игры вновь доступны без трассировки лучей, 3D-звука и DX12. Capcom подготовила небольшую инструкцию для тех, кто хочет вернуться к предыдущим версиям.