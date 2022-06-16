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1 час назад

Capcom вернула в Steam версии устаревшие версии Resident Evil 2, 3 и 7

Игромания.ру

Capcom вернула в Steam версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 без некстген-обновления, которое вышло несколько дней назад.

Capcom вернула в Steam версии устаревшие версии Resident Evil 2, 3 и 7
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее фанаты жаловались на проблемы с производительностью, особенно на отсутствие поддержки DX11. Теперь же игры вновь доступны без трассировки лучей, 3D-звука и DX12. Capcom подготовила небольшую инструкцию для тех, кто хочет вернуться к предыдущим версиям.

Напомним, что обновлённые Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 также доступны на PS5 и Xbox Series. Кроме того, все три игры на PS5 получили поддержку особенностей DualSense.

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