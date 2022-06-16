Инсайдер: Sony готовит контроллер PS5 для профессионалов

По данным Тома Хендерсона, Sony работает над «настоящим профессиональным контроллером» для PlayStation 5 и может представить его в ближайшие недели.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам инсайдера, информацию вместе с изображениями прототипа под кодовым названием Hunt («Охота») он получил от своего источника, который пожелал остаться анонимным. Сами изображения также договорились не публиковать.

«Pro-контроллер» выполнен в классическом стиле PlayStation 5 и имеет несколько интересных деталей, в том числе съёмные аналоговые стики, триггерные ограничители (trigger stops) и «лепестки», расположенные сзади. Сообщается, что у контроллера есть специальные съёмные рукоятки для более удобной эксплуатации. Также стоит ожидать «значительные обновления ПО».