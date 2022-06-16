«Настоящий автоспорт»: творческий директор рассказал о Forza Motorsport

На днях Turn 10 Studios и Xbox анонсировали Forza Motorsport, новую часть знаменитой автогоночной серии. А теперь творческий директор студии Крис Эсаки в ходе традиционной трансляции Forza Monthly рассказал о том, чем будет отличаться будущая игра.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Мы уже слышали о том, что новая Forza Motorsport станет самой технически продвинутой: со сменой дня и ночи и динамической погодой на каждой трассе, поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени, переработанной физикой.

В ходе трансляции сообщили, что на каждой трассе также будет динамически меняться температура трассы в зависимости от времени дня и погоды. На реальных трассах времени дня будет соответствовать положение солнца. На ход гонки повлияют состав шин, топливо, покрытие трека, стратегия питтинга и прочие факторы.

Большинство игровых систем создано с нуля, в частности, в Forza Motorsport будет совершенно новый режим карьеры. Разработчики приготовили ряд уникальных трасс, и в них сделан упор на улучшенный игровой процесс. А новые автомобили получат высокую детализацию.

В мультиплеерной части игры будет соблюдаться структура гоночных выходных: квалификационные заезды, тренировки, расписание гонок и прочие аспекты настоящего автоспорта. Реалистичность и соответствие турнирным стандартам находится в центре внимания разработчиков.

В трансляции отметили, что лучшие ощущения «настоящей Forza» будут у тех, кто играет на Xbox Series. Этому поспособствует глубокое моделирование физики вождения полностью обновленной игры.