Новые «Черепашки-ниндзя» удались

В сети появились оценки Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — критики в основном остались довольны проектом.Сейчас у игры 84 балла на Metacritic по 22 рецензиям в версии для PC и 87 баллов на OpenCritic. Большая часть авторов называет игру своеобразным путешествием в прошлое, ведь она представляет собой отличный beat 'em up, который будто бы выпрыгнул прямиком из эпохи аркадных автоматов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По мнению рецензентов, проект стоит попробовать всем фанатам «Черепашек», особенно благодаря местной эстетике и музыке. Последний пункт, кстати, отмечают особенно часто. Ещё, как и в любой игре подобного жанра, здесь присутствуют занятные комбо и хорошо сконструированные уровни.

Кроме того, в деле помогает и поддержка кооператива, с которой появляется все больше мотивации возвращаться в игру, чтобы разыскать все секреты и открыть различные камео.

В минусы некоторые записали небольшую продолжительность проекта и отсутствие глобальной новизны — с другой стороны, в отдельных текстах отмечено, что фанатам жанра, возможно, и не нужны серьёзные изменения.

Ещё некоторые пожурили неравномерную сложность и добавили, что не все движения получились отзывчивыми, хотя на последнее жалуются реже.