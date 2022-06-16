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1 час назад

Критики хвалят новых «Черепашек-ниндзя» за геймплей и ностальгию

Игромания.ру

В сети появились оценки Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — критики в основном остались довольны проектом.Сейчас у игры 84 балла на Metacritic по 22 рецензиям в версии для PC и 87 баллов на OpenCritic. Большая часть авторов называет игру своеобразным путешествием в прошлое, ведь она представляет собой отличный beat 'em up, который будто бы выпрыгнул прямиком из эпохи аркадных автоматов.

Новые «Черепашки-ниндзя» удались
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По мнению рецензентов, проект стоит попробовать всем фанатам «Черепашек», особенно благодаря местной эстетике и музыке. Последний пункт, кстати, отмечают особенно часто. Ещё, как и в любой игре подобного жанра, здесь присутствуют занятные комбо и хорошо сконструированные уровни.

Кроме того, в деле помогает и поддержка кооператива, с которой появляется все больше мотивации возвращаться в игру, чтобы разыскать все секреты и открыть различные камео.

В минусы некоторые записали небольшую продолжительность проекта и отсутствие глобальной новизны — с другой стороны, в отдельных текстах отмечено, что фанатам жанра, возможно, и не нужны серьёзные изменения.

Ещё некоторые пожурили неравномерную сложность и добавили, что не все движения получились отзывчивыми, хотя на последнее жалуются реже.

Релиз игры состоится завтра на на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и PC.

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