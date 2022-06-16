Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, где Blizzard высмеивала донаты

Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, выпущенную в то время, когда стратегия перешла на условно-бесплатную основу. В нём Blizzard высмеивала любую возможность покупать преимущество в игре за реальные деньги.

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Ролик начинается с того, что мальчик проигрывает матчи в стратегии и хочет купить что-то, что дало бы ему преимущество, однако его отец вспоминает про легендарные достижения дедушки на киберспортивной арене StarCraft 2.

Твой дедушка отдал жизнь не ради того, чтобы его внук платил деньги, чтобы быть хорошим в чём-то.