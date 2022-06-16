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41 минуту назад

Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, где Blizzard высмеивала донаты

Чемпионат.com

Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, выпущенную в то время, когда стратегия перешла на условно-бесплатную основу. В нём Blizzard высмеивала любую возможность покупать преимущество в игре за реальные деньги.

Фанаты вспомнили рекламу StarCraft 2, где Blizzard высмеивала донаты
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ролик начинается с того, что мальчик проигрывает матчи в стратегии и хочет купить что-то, что дало бы ему преимущество, однако его отец вспоминает про легендарные достижения дедушки на киберспортивной арене StarCraft 2.

Ролик

Твой дедушка отдал жизнь не ради того, чтобы его внук платил деньги, чтобы быть хорошим в чём-то.

Иронично наблюдать за подобным, когда вот уже полмесяца вокруг новинки Blizzard — речь про Diablo Immortal — гремят скандалы именно из-за «хищной» модели монетизации. При этом компания до сих пор никак не отреагировала на всё это, но уже пообещала правильные донаты в Diablo 4 (правда, это же она обещала и для Diablo Immortal).

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