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1 час назад

Основанная россиянином студия Hypemasters привлекла более $3 млн инвестиций

Игромания.руиещё 1

Студия мобильных игр Hypemasters, которую основал в 2019 году россиянин Борис Калмыков (экс-Facebook и Unity), смогла привлечь инвестиции на общую сумму 3,25 миллиона долларов для разработки стратегии World War Armies. Портал VentureBea передаёт, что по миллиону долларов вложили GEM Capital и The Games Fund, а ещё 250 тысяч долларов приходится на Ludus.

Российская игровая студия привлекла несколько миллионов долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

World War Armies — дебютный проект Hypemasters, в штате которой 34 человека. Игра представляет собой многопользовательскую стратегию в реальном времени, действие которой происходит в период Второй мировой войны. Сейчас World War Armies находится в стадии открытого бета-тестирования, а релиз запланирован на лето 2022 года для обеих платформ — iOS и Android.

Помимо разработки World War Armies инвестиции будут направлены на выкуп доли у предыдущего инвестора My.Games Venture Capital, инвестиционное подразделение которого приобрело акции компании в сентябре 2020 года.

Отметим, что компания уже привлекла четыре миллиона долларов и имеет разный опыт работы с студиями Playrix, Wargaming, My.Games и Game Insight.

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