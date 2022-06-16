Российская игровая студия привлекла несколько миллионов долларов

Студия мобильных игр Hypemasters, которую основал в 2019 году россиянин Борис Калмыков (экс-Facebook и Unity), смогла привлечь инвестиции на общую сумму 3,25 миллиона долларов для разработки стратегии World War Armies. Портал VentureBea передаёт, что по миллиону долларов вложили GEM Capital и The Games Fund, а ещё 250 тысяч долларов приходится на Ludus.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

World War Armies — дебютный проект Hypemasters, в штате которой 34 человека. Игра представляет собой многопользовательскую стратегию в реальном времени, действие которой происходит в период Второй мировой войны. Сейчас World War Armies находится в стадии открытого бета-тестирования, а релиз запланирован на лето 2022 года для обеих платформ — iOS и Android.

Помимо разработки World War Armies инвестиции будут направлены на выкуп доли у предыдущего инвестора My.Games Venture Capital, инвестиционное подразделение которого приобрело акции компании в сентябре 2020 года.