VK и создатели World of Warships задумались о будущем

VK и Lesta Games стали партнёрами и будут совместно развивать игровую индустрию и киберспорт в России. Меморандум о сотрудничестве представители компаний подписали во время Петербургского международного экономического форума.

В рамках сотрудничества планируется создание совместных продуктовых интеграций, разработка рекламных технологий и решений, генерация игрового, развлекательного и обучающего контента. Помимо это, партнёрство предполагает развитие киберспорта и стриминговых сервисов.

В частности, в начале июня на игровой площадке VK Play появился раздел «Медиа», в котором появятся новости игр, киберспорта, стриминга и разработки проектов.

Ранее представители VK Play рассказали, что на игровой площадке VK Play, которая появилась в апреле этого года, представлен каталог из более чем 12 тысяч игр. При этом более 500 игр доступны через игру в облаке.