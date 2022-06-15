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20 минут назад

В Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вернут вырезанный 18 лет назад контент

Чемпионат.com

Культовая Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вышла на Nintendo Switch ещё 8 июня, однако издание Eurogamer обратило внимание на DLC с вырезанным контентом, которое выйдет в третьем квартале этого года. Изначально его планировали выпустить вместе с оригинальным тайтлом, однако в итоге из-за проблем от этой идеи отказались.

В Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вернут вырезанный 18 лет назад контент
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Студия Aspyr предупредила, что вырезанный контент не будет совместим с сохранениями базовой игры. Придётся начинать новую игру, только тогда можно будет поиграть в DLC.

DLC включает в себя новую миссию в качестве дроида-компаньона HK-47, обновлённую концовку с акцентом на сделанных выборах, дополнительный диалог с экипажем, большое количество квестов и боевых столкновений.

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