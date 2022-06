В Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вернут вырезанный 18 лет назад контент

Культовая Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вышла на Nintendo Switch ещё 8 июня, однако издание Eurogamer обратило внимание на DLC с вырезанным контентом, которое выйдет в третьем квартале этого года. Изначально его планировали выпустить вместе с оригинальным тайтлом, однако в итоге из-за проблем от этой идеи отказались.