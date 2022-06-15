Мультиплеер ужастика The Quarry отложили из-за ситуации на Украине

Кооперативный хоррор The Quarry от создателей Until Dawn поступил в продажу 10 июня, однако его мультиплеер для совместного прохождения запустят лишь 8 июля. По словам творческого директора студии Supermassive Games Уилла Байлса, команде пришлось отложить выход сетевой части из-за ситуации на Украине. Там находились некоторые разработчики студии и один из главных серверов.

У нас возникли некоторые проблемы с сетевым режимом в связи с тем, что часть нашей команды находилась на Украине. Поэтому нам пришлось отложить запуск онлайна, ведь сотрудникам нужно было переехать в другое место. Также нам пришлось переместить сервер из Киева в Варшаву, а разработчикам пришлось уезжать, потому что там была очень опасная обстановка. Онлайн запустится через несколько недель, работа над ним уже завершена. Осталось только его протестировать.