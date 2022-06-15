В социальных сетях генерального директора Dragami Games Йошими Ясуды появилась публикация о возвращении игры Lollipop Chainsaw. Ранее Ясуда был главой компании Kadokawa Games, которая издавала проект в Японии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вполне вероятно, что первой игрой Dragami Games станет новая часть или ремастеры Lollipop Chainsaw. Если действительно так, то скоро об этом станет известно официально.

Lollipop Chainsaw возвращается в Dragami Games. Пожалуйста, ожидайте веселья, но сперва немного подождите.