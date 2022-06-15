От 65 рублей: Valve в разы снизила цены на бандлы в Dota 2

14 июня Valve выпустила новые командные наборы для Dota 2, которые приурочены к старту третьего DPC-сезона. Однако россиян возмутила стоимость бандлов: они продавались от 272 до 2720 рублей. Так вышло, потому что студия конвертировала рубль, исходя из мартовского курса.
Таким ценообразованием возмутился ютубер и стример Дмитрий Finargot. Контент-мейкер написал пост на Reddit, в котором попросил пересчитать стоимость командных наборов.
Нельзя утверждать, что именно обращение ютубера послужило толчком для Valve, но уже 15 июня стоимость бандлов уменьшилась в 4 раза. Теперь бронзовый набор можно купить за 65 рублей, серебряный — за 325 рублей, а золотой — за 645 рублей.