От 65 рублей: Valve в разы снизила цены на бандлы в Dota 2

14 июня Valve выпустила новые командные наборы для Dota 2, которые приурочены к старту третьего DPC-сезона. Однако россиян возмутила стоимость бандлов: они продавались от 272 до 2720 рублей. Так вышло, потому что студия конвертировала рубль, исходя из мартовского курса.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Таким ценообразованием возмутился ютубер и стример Дмитрий Finargot. Контент-мейкер написал пост на Reddit, в котором попросил пересчитать стоимость командных наборов.