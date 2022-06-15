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57 минут назад

Warhammer 40,000: Darktide сняли с продаж в России. Кто успел?

Чемпионат.com

В начале июня студия Fatshark открыла предзаказы на Warhammer 40,000: Darktide — кооперативную наследницу Left 4 Dead и Warhammer: Vermintide. Экшен можно было купить и в России за внушительные 2749 рублей, однако этим утром игра пропала из нашего региона в Steam.

В России заблокировали еще одну игру в Steam
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

При попытке зайти на страницу проекта теперь появляется сообщение о том, что «данный товар недоступен в вашем регионе». При этом Warhammer: Vermintide 2 — прошлую игру студии — всё ещё можно приобрести за 1499 рублей.

Пока неясно, с чем связана пропажа Darktide из российского Steam. Судя по всему, студия Fatshark решила снять игру с продажи в нашем регионе, но это лишь догадки. Сами разработчики ситуацию не комментировали.

Warhammer 40,000: Darktide выходит 13 сентября на Xbox Series и ПК. Подписчики Game Pass получат её бесплатно в день релиза, так что российские подписчики сервиса всё же смогут ознакомиться с проектом.

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