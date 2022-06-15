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43 минуты назад

В Warcraft 3: Reforged появится рейтинговый режим — спустя два года после релиза

Чемпионат.com

Blizzard выпустила патч 1.33.0 для тестовых серверов провальной Warcraft 3: Reforged. Обновление добавит в игру рейтинговый режим, профили и таблицу лидеров. Для калибровки пользователям будет необходимо отыграть пять матчей, после чего они получат один из семи рангов: от «Бойца» до «Героя».

В Warcraft 3: Reforged появится рейтинговый режим — спустя два года после релиза
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

С полноценным выходом обновления в Reforged начнутся рейтинговые сезоны, в конце которых ранг игрока будет сбрасываться до завершения новой калибровки. При этом история прошлых достижений вместе с сыгранными матчами сохранится в профиле игроков. Патч 1.33.0 должен выйти для всех пользователей в течение ближайших 2–3 недель. Разработчики заявили, что это лишь одно из нескольких крупных обновлений, запланированных к выходу в 2022 году.

Warcraft 3: Reforged — ремастер культовой стратегии, вышедший в январе 2020 года и буквально уничтоженный фанатами и критиками. В игре постоянно встречались критические баги и тормоза, а множество непопулярных изменений игроки так и не приняли. Из-за этого пользовательский рейтинг Reforged на Metacritic оказался одним из самых низких — 0,6 из 10. Хуже только у Diablo Immortal.

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