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1 час назад

Новый трейлер Apex Legends рассказывает историю Лайфлайн

MMO13

Создатели королевской битвы Apex Legends выпустили новый ролик из серии Stories from the Outlands. Он получил название Family Business и показывает историю Лайфлайн, а именно те моменты, как она превратилась из обычного подростка в грозного боевого медика.

Новый трейлер Apex Legends рассказывает историю Лайфлайн
Фото: MMO13MMO13

«Как член Пограничного корпуса, Аджай Че всегда пыталась отделиться от своей печально известной семьи военных спекулянтов», — говорится в официальном описании. «Но чтобы помочь нуждающимся, иногда приходится переступать черту...»

Трейлер

Предыдущие короткометражки из серии Stories from the Outlands были посвящены персонажам Рэйф, Бладхаунду, Рампарт и многим другим. Respawn Entertainment выпускает трейлеры уже несколько лет, постепенно расширяя лор игры.

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