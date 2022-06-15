Новый трейлер Apex Legends рассказывает историю Лайфлайн

Создатели королевской битвы Apex Legends выпустили новый ролик из серии Stories from the Outlands. Он получил название Family Business и показывает историю Лайфлайн, а именно те моменты, как она превратилась из обычного подростка в грозного боевого медика.
«Как член Пограничного корпуса, Аджай Че всегда пыталась отделиться от своей печально известной семьи военных спекулянтов», — говорится в официальном описании. «Но чтобы помочь нуждающимся, иногда приходится переступать черту...»
Предыдущие короткометражки из серии Stories from the Outlands были посвящены персонажам Рэйф, Бладхаунду, Рампарт и многим другим. Respawn Entertainment выпускает трейлеры уже несколько лет, постепенно расширяя лор игры.