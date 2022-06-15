В Сети появился ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 с поездкой по Зоне

Студия GSC Game World выпустила новый трейлер будущего боевика S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Это живописный синематик, в котором мы узнаём немного о Зоне и о периметре, призванном защищать жителей от её опасностей.
Чернобыльская зона в «сталкерской» мифологии предстаёт как целый новый мир, который может хранить тайны, важные для всего человечества. Но каждый поход в эту неизвестность сопряжён с огромным риском.
Как мы уже знаем, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно отложили, теперь игра выйдет не раньше 2023 года. Тем не менее, приём предварительных заказов уже идёт, хотя для жителей России покупка будет непростой задачей. К тому же изначально заявленную и даже показанную русскую озвучку разработчики решили вырезать.