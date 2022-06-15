В Сети появился ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 с поездкой по Зоне

Студия GSC Game World выпустила новый трейлер будущего боевика S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Это живописный синематик, в котором мы узнаём немного о Зоне и о периметре, призванном защищать жителей от её опасностей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Чернобыльская зона в «сталкерской» мифологии предстаёт как целый новый мир, который может хранить тайны, важные для всего человечества. Но каждый поход в эту неизвестность сопряжён с огромным риском.