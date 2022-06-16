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31 минуту назад

В Steam поставили новую дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат.comиещё 1

На следующий день после конференции Xbox и Bethesda разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о переносе проекта на 2023 год. Никаких конкретных дат разработчики не сообщили, однако сама Microsoft заявила о том, что шутер появится в продаже до конца следующего июня.

В Steam поставили новую дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня на странице игры в Steam появилась предположительная дата выхода, выставленная самими разработчиками — декабрь 2023 года. Вполне возможно, это лишь временная заглушка для магазина, однако пользователи уже начали беспокоиться, что проект перенесли аж на целый год, а не на несколько месяцев.

Разработчики пока не комментировали эту информацию. Ранее авторы показали вступительный ролик игры, в котором водитель мчится по Зоне во время выброса и натыкается на огромную аномалию.

Игры,Microsoft,
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