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48 минут назад

FIFA&nbsp;22 добавят в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate на следующей неделе

Игромания.ру

Недавно Electronic Arts объявила, что 1 июля FIFA 20 пропадёт из библиотек EA Play, а также Xbox Game Pass Ultimate. Тогда предполагалось, что вскоре в сервис добавят FIFA 22.

FIFA 22 станет бесплатной для подписчиков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Что ж, теперь это официально подтверждено: Microsoft объявила, что FIFA 22 добавят в EA Play (которая включена в подписку Xbox Game Pass Ultimate) уже 23 июня.

Напомним, FIFA 22 вышла в прошлом году. А в этом ожидается FIFA 23, которая станет последней игрой EA под этим брендом. Со следующего года футбольные симуляторы компании будут называться EA SPORTS FC.

Игры,Microsoft,
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