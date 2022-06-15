FIFA 22 станет бесплатной для подписчиков

Недавно Electronic Arts объявила, что 1 июля FIFA 20 пропадёт из библиотек EA Play, а также Xbox Game Pass Ultimate. Тогда предполагалось, что вскоре в сервис добавят FIFA 22.
Что ж, теперь это официально подтверждено: Microsoft объявила, что FIFA 22 добавят в EA Play (которая включена в подписку Xbox Game Pass Ultimate) уже 23 июня.
Напомним, FIFA 22 вышла в прошлом году. А в этом ожидается FIFA 23, которая станет последней игрой EA под этим брендом. Со следующего года футбольные симуляторы компании будут называться EA SPORTS FC.